ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الهيئة القول، إنه على الرغم من الخسائر الفادحة، لا تتخلى القوات الروسية عن خططها للاستيلاء على الأراضى الأوكرانية ومواصلة القصف ومهاجمة الأهداف العسكرية والمدنية على حد سواء.
وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سبع ضربات صاروخية و39 ضربة جوية، وفتحت نيرانها بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة 50 مرة.
ووردت أنباء عن وقوع إصابات فى صفوف المدنيين، فضلا عن الأضرار التى لحقت بالمنازل السكنية والبنية التحتية المدنية.
وفى المقابل، شنت القوات الجوية الأوكرانية ثلاث ضربات على مجموعات عسكرية روسية حيث أسقط الجيش الأوكرانى طائرتين شاهد، وطائرة استطلاع بدون طيار من طراز Orlan-10، ومركبة جوية بدون طيار مجهولة الهوية.
وأصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية مجموعة أفراد روسية، ومستودعين للوقود، ونظامى صواريخ للدفاع الجوى، ووحدة مدفعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الأوكرانى يتصدى لـ 58 هجوما روسيا فى 4 اتجاهات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.