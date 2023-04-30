مراسل «القاهرة الإخبارية»: الأوضاع الأمنية الآن فى أم درمان مستقرة

جدة - نرمين السيد - قال عثمان الجندى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، إن الأوضاع مستقرة الآن فى أم درمان، مؤكدًا أنه لا توجد أى أصوات للاشتباكات أو الرصاص، كما أنه لم يظهر على مواقع التواصل الاجتماعى أى رصد لشكوى من اشتباكات فى العاصمة الخرطوم.





وأضاف الجندى، خلال مراسلته الصباحية، أن الوضع مستقر والأمن مستتب فى أم درمان صباح اليوم، ولم تتم الإشارة إلى أى هجمات اليوم، لافتًا إلى أن المنطقة شهدت اشتباكات مباشرة للمرة الأولى بين المتمردين والقوات المسلحة عصر أمس السبت. كما أشار إلى توقف المدارس تمامًا فى أم درمان وولايات أخرى فى ظل الظروف الراهنة، مضيفًا أنه لا يوجد كذلك أى تحليق للطائرات، رغم اعتياد السكان هناك على تحليق الطائرات بصورة شبه دائمة فى المنطقة.

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