مستشار سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن تريد وقف الصراع فى السودان

جدة - نرمين السيد - قال حازم الغبرا مستشار سابق فى الخارجية الأمريكية، إن أمريكا تريد وقف الحرب والصراع فى المنطقة والشارع السودانى، موضحا: "لدى أمريكا مشكلة مع الطرفين، عندما حصل الخلاف الأول عام 2019 عندما كان حمدوك رئيسا للوزراء وقف مع حميدتى ضد السلطة المدنية، والآن هذه الأطراف التى كانت وراء التغيير الذى حصل فى السودان أصبحت تتصارع فيما بينها وتؤدى بالشعب السودانى إلى المزيد من الويلات والخراب والقتل".





وأضاف الغبرا، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك ضحايا يحملون الجنسية الأمريكية، وبالتالى فإن امريكا تريد وقف إطلاق النار والعودة إلى شكل من أشكال التفاوض والعملية الدبلوماسية والسياسية لحل هذا النزاع الذى كان بسيطا. وتابع، أن المشكلة بين حميدتى والبرهان كانت بسيطة، لكن تطورت بشكل غريب وسريع ووصلت الأمور إلى انفلات أمنى يعتبر المشكلة الأساسية التى تتخوف منها الولايات المتحدة الأمريكية، وبخاصة أن واشنطن ليس لديها ثقة فى قوات الدعم السريع بخصوص وجود قيادة وسيطرة كافية لتوقف أى عمليات عسكرية وعمليات نهب وسرقة نراها اليوم فى الشارع.

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