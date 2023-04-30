حريق فى بنك السودان المركزى.. ومراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف الملابسات

جدة - نرمين السيد - وقال محمد إبراهيم، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن المعلومات تشير إلى أن بعض الميليشيا قد تسللت إلى منطقة البنك المركزى، وأشعلت النيران فيه، لافتًا إلى أن انتهاكات ميليشيا الدعم السريع طالت البنوك والمصارف خلال الأيام الماضية.

وأضاف، أن المعلومات حتى الآن تؤكد أن الحريق جزئيًا فى بنك السودان المركزى، لكنه أشار إلى أن النيران مازالت مشتعلة، وقد تمتد النيران إلى بقية أجزاء البنك، خصوصا وأنه قريب من منطقة الاشتباكات فى الخرطوم.

وتابع، أن الحريق شوهد فى الطوابق العليا من البنك المركزى، متوقعًا أن تشمل النيران كل الطوابق حال عدم التدخل لإطفائها، وأضاف أن عمليات الحرق قد تكون جزءًا من أسلوب عمل الميليشيا، خصوصا أنها لم تكن العملية الأولى من نوعها.