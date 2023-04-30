بقيادة حاخام متطرف.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن عشرات المُستوطنين يتقدمهم الحاخام وعضو الكنيست السابق المتطرف يهودا جليك، اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته، واستمعوا إلى شرح حول "الهيكل" المزعوم.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضى الـ48 للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ودققت فيها.

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة لإفشال مخططات الاحتلال ضده.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا يومى الجمعة والسبت، سلسلة من الاقتحامات المتتالية من المُستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، فى محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة "الخليل"، الواقعة جنوب الضفة الغربية.