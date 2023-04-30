مراسل «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم: الهدوء يخيم على المشهد

جدة - نرمين السيد - خيم الهدوء على المشهد فى الخرطوم، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها فى أحياء بجنوب الخرطوم، كما فتحت بعض المراكز التجارية أبوابها، وبدأ المواطنون فى زيارة هذه المراكز، حسبما أفاد به محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم.





وقال إبراهيم، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن عددًا كبيرًا من مدن العاصمة تشهد هدوء حذرًا من قبل المواطنين، وبخاصة المناطق التى قد تشهد اشتباكات، لذا يتخوف المواطنون من الخروج، ولكن فى جنوب الخرطوم، فإن هناك حركة نسبية للمواطنين. وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية": "ربما هذا هو الهدوء الذى يسبق العاصفة، ونتوقع خلال الساعات القادمة ان تعود المناوشات فى المناطق المختلفة، وقد نسمع أصوات الرصاص والذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة، وبخاصة أن ميليشيا الدعم السريع تسللت لبعض المناطق وتحتل بعض المبانى". وأوضح أن "هذا هو الأمر الذى صعب من عملية استهدافها من قبل الجيش حيث يحتمون بالمبانى ويطلقون الرصاص".

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