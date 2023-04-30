باحث: انتشار قوات الشرطة فى الخرطوم يبشر بالحسم العسكرى فى السودان

جدة - نرمين السيد - قال محمد عثمان الرضى الباحث السياسى السودانى، إنه منذ الأمس انتشر عدد كبير جدًا من قوات الاحتياطى المركزى فى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، وهى قوات تابعة للشرطة السودانية، معتبرًا أن هذا الأمر يدلل على تباشير للحسم العسكرى والسلام والهدوء النسبى فى شوارع الخرطوم.





وأضاف الرضى، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "عندما انتشرت هذه القوات قابلها المواطنون بفرحة عارمة وكبيرة، انطلاقا من أن هذه القوات ستسهم بشكل كبير جدا فى حفظ الأمن والاستقرار، كانت هنالك حالات من النهب والسرقة فى الخرطوم بالفترة الماضية، ما دفع المواطنون إلى التساؤل عن غياب قوات الشرطة". وتابع، أنه بعد قيام الجيش السودانى بتنظيف وتنشيط المناطق التى بها بؤر للحروب والقتال تدخلت قوات الشرطة، بعدما كثرت التساؤلات من المواطنين فى الأيام الماضية، وهنالك عدم وجود لوزير الداخلية السودانى، حيث كان فى مهمة خارجية قبل وقوع الأحداث، وأصبح من العالقين السودانيين فى المملكة العربية السعودية، لكن قوات الشرطة منظمة ومؤهلة لا تتأثر بغياب أى مسؤول.

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