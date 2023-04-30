الجيش السودانى: إجلاء الرعايا بقاعدة وادى سيدنا لا يواجه تهديدات

جدة - نرمين السيد - وفى بيان أصدره صباح اليوم، قال الجيش السودانى إن متمردى ميليشيا الدعم السريع يواصلون تحريك أرتال من الغرب للعاصمة الخرطوم، مضيفًا أن المتمردين حولوا مستشفى شرق النيل لثكنة عسكرية.
وأضاف بيان الجيش السودانى، أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة يواصلون القصف العشوائى ونهب الممتلكات، مؤكدًا أن القوات المسلحة السودانية تواصل تهيئة الظروف لنزول الشرطة تدريجيا إلى الشوارع.
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