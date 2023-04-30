جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد - "إن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق مع السلطات السعودية". يذكر أن وزارة الخارجية العراقية، أعلنت فى وقت سابق عن إجلاء العديد من المواطنين العراقيين فى السودان بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السودانى، بسبب الأحداث الدامية التى تشهدها عدد من المدن السودانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يعلن إجلاء 8 من مواطنيه بالسودان إلى جدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.