مقتل شخصين فى إطلاق نار بولاية واشنطن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة أنه عثر على ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية فى موقع الحادث الذى وقع ليلا فيما غادر شخص رابع قبل وصول قوات الشرطة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية. وتابعت الشبكة أن تحقيقات الشرطة لا زالت جارية لمعرفة تفاصيل الحادث، مضيفة أن المصاب حالته خطيرة ويتلقى العلاج فى المستشفى.

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