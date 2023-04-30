وزير الطاقة الاردني : لن نسمح بتصدير 1 غرام من ثرواتنا الطبيعية كمواد خام

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 30 أبريل 2023 02:03 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن مشاركة الموارد الوطنية في العمل الاقتصادي مرضية لكن نطمح بأن تكون أكبر بكثير.
وأضاف الخرابشة في جلسة بعنوان “الموارد الوطنية فرصة أم وهم؟” ضمن منتدى “تواصل” الذي نظمته مؤسسة ولي العهد وأقيم تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم السبت، أن أداء شركتي التعدين في الأردن الرئيسية الاسمنت والفوسفات ممتاز ونطمح أن يستمر.
ولفت الخرابشة إلى “أن الموارد الطبيعية أهميتها بتعظيم الاستفادة وزيادة مساهمتها وزيادة المكون المحلي فيها”، مضيفا “بعض الثروات الطبيعية في الأردن خلال سنوات مضت كانت تصدر كخام، ونحن أعلنا السياسة الجديدة بأننا لن نسمح بتصدير 1 غرام منها كمادة خام لزيادة القيمة المضافة وانعكاسها على الاقتصاد بشكل أكبر”.
وتابع الخرابشة “الأردن ضمن منطقة غنية بثرواتها الطبيعية ومنذ سنوات طويلة نسمع بالنحاس لكن لم يكتمل المشروع مطلقا” مضيفا ” خلال سنة 2022 وقعنا 7 مذكرات تفاهم للتنقيب عن الذهب والنحاس والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة والعجلة دارت وإن شاء الله ما بتوقف”.
وأشار إلى أن بعض نتائج التنقيب مشجعة حيث وجدت معادن بنسب وتراكيز كبيرة لكن هذه المشاريع تحتاج وقتها من حيث الحصول على العينات والتحاليل.
وأكد الخرابشة أن التنمية ستوجِد نموا يوفر مشاريع إنتاجية وفرص عمل في مناطق نواجه صعوبة في توفير فرص تشغيل فيها أصلا.
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