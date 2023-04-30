موفد «القاهرة الإخبارية» يرصد جهود الهلال الأحمر المصرى بمعبر أرقين

جدة - نرمين السيد - قال أحمد أبو زيد موفد قناة "القاهرة الإخبارية" إلى معبر أرقين، إن الأجواء هادئة، مشيرًا إلى أن استقبال مصرِ للسودانيين فى هذا المعبر يمثل التزاما أخلاقيا أكبر تتعهد به السلطات المصرية أمام مواطنيها خارج القُطر.





وأضاف أبو زيد فى رسالة على الهواء: "فرق عمل الهلال الأحمر المصرى تضطلع بعمل كبير، ومن بين الأعمال المشهودة فى هذا المعبر تقديم الدعم كما جرت الإشارة عبر الخيم التى نقف قبلها بأمتار قليلة، حيث يتم تقديم الدعم بأشكال مختلفة من ماء وغذاء ومستلزمات تخص سبل الإعاشة الأساسية وغيرها". وتابع: "هناك أشكال الدعم النفسى التى تقدم من خلال فرق المختصين فى الهلال الأحمر المصرى للأطفال والكبار على حد سواء، وهناك الجهد الذى يقدم للتواصل والربط للفرق المعنية التى تقدم هذه الخدمات من خلال الهواتف المحمولة التى تتيحها للمستخدمين السودانيين من جانب فرق الهلال الأحمر المصرى للسودانيين المقيمين فى مصر من أجل تسهيل عملية التواصل وللأصدقاء والأقرباء من المواطنين المصريين الذين لهم سابقة تعامل معهم، وكذلك الخطوط الدولية التى تتيح لهم التواصل مع ذويهم فى الأراضى السودانية من أجل الاطمئنان عليهم وتفقد أحوالهم والتعرف على طبيعة ما يجرى لديهم وبعث رسائل الطمأنة من جانبهم".

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