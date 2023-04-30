«القاهرة الإخبارية»: مصر توفر كل التسهيلات للوافدين إلى معبر قسطل

جدة - نرمين السيد - أكد مصطفى عبدالفتاح موفد قناة "القاهرة الإخبارية" إلى معبر قسطل، أن السلطات المصرية تقدم كل التسهيلات للوافدين والخدمات الطبية والرعاية الشخصية، لافتا إلى وصول عدد من رحلات النقل التى انطلقت من المدن السودانية المختلفة للقادمين إلى الأراضى المصرية جراء الاشتباكات الواقعة فى الأراضى السودانية.





وأضاف عبدالفتاح فى رسالة على الهواء، أن السلطات المصرية رفعت درجة الاستعداد فى المعبر، لاستقبال واستيعاب كل الآلاف التى تأتى من الأراضى السودانية والعمل جنبا إلى جنب مع معبر أرقين البرى، مشددا على أن المعبر يعمل على مدار الساعة لاستقبال الآلاف التى تأتى إلى هذه المنطقة والانطلاق إلى العمق المصرى. وتابع: "منذ أقل من ساعة شاهدنا وصول عدد من رعايا دول أجنبية مختلفة كالمملكة المتحدة البريطانية وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والفلبين بالإضافة إلى وجود عدد من ممثلى سفارات هذه الدول لإنهاء إجراءات دخول رعاياها إلى الأراضى المصرية". وأشار، إلى أن السلطات المصرية تعمل على إجلاء كل رعايا الدول الأجنبية المختلفة من الأراضى المختلفة تقدم التسهيلات الممكنة بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الوافدين إلى الأراضى المصرية.

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