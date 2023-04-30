الهجرة أزمة جديدة تواجه أمريكا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الزيادة الهائلة فى أعداد المهاجرين إلى الولايات المتحدة أدت إلى زيادة العبء على مراكز دوريات الحدود الأمريكية، إذ بلغ عدد العابرين ضعف سعة منشآت الاحتجاز، الأمر الذى أثر على جميع الخدمات فى الدولة. وتوقع المسؤولون قفزة أخرى فى أعداد المهاجرين بعد رفع قيود كورونا الصحية، إذ أعلنوا أنه من المتوقع أن تتجاوز عمليات العبور غير القانونية 10 آلاف فى اليوم بعد 11 مايو، وهو اليوم الذى يخطط فيه البيت الأبيض لرفع قيود طوارئ الصحة العامة.

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