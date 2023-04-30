بريطانيا تنهى رحلات إجلاء رعاياها من السودان

جدة - نرمين السيد - ونقلت هيئة "بى بى سى"، عن وزير الدولة لشؤون التنمية الدولية، أندرو ميتشل، وصفه عملية إجلاء الرعايا البريطانيين من السودان بأنها كانت ناجحة للغاية. وأضاف، أن الموعد النهائى المحدد لوصول الرعايا البريطانيين إلى مهبط طائرات شمال العاصمة الخرطوم للالتحاق برحلات الإنقاذ النهائية انتهى يوم أمس السبت، مضيفا "لا يمكننا البقاء هناك إلى الأبد فى مثل هذه الظروف الخطيرة".

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