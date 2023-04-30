رئيس وزراء اليابان: مصر تلعب دورا مهما فى ضمان الأمن بالشرق الأوسط وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال كيشيدا، إن "مصر تلعب دورا مهما فى ضمان الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"، مشيرا إلى أنه بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.
وتابع فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، لقد تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة فى السودان واتفقنا على ضرورة استئناف عملية نقل السلطة، كما أننا مستعدون لتقديم مساعدات عاجلة للنازحين من السودان إلى الدول المجاورة.
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، كانا قد شهدا اليوم الأحد، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجانبين، فى عدد من المجالات، فى قصر الاتحادية.
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