تجهيز طائرة إجلاء أردنية ثامنة قد تقلع للسودان الأحد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 30 أبريل 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- تجهز وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لرحلة إجلاء إضافية من السودان وقد تقلع الرحلة يوم الأحد، بعد تسيير سبع رحلات سابقة أقلت أكثر من 500 شخص.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي قال الجمعة، لـ"أخبار الأسبوع"، إن خلية أزمة شُكلت من وزارة الخارجية والداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لوضع الخطط الكفيلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الأردنيين ومتابعة شؤونهم هناك.

ووضعت الخطة الأنسب التي كان من شأنها نقل المواطنين الأردنيين المتواجدين في الخرطوم، وهو مكان التواجد الأكبر للمواطنين الأردنيين في السودان والمنطقة الأكثر توترا هناك.