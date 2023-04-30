البرتغال: مقتل 3 فى إطلاق نار وانتحار قاتلهم

جدة - نرمين السيد - ذكرت محطة "سى.إن.إن - البرتغال" أن رجلًا قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص قبل أن ينتحر اليوم الأحد، فى مدينة سيتوبال على بُعد نحو 45 كيلومترًا إلى الجنوب من العاصمة البرتغالية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأوضح "جواو فريرى" مفوض شرطة الأمن العام، لـ"رويترز" أن "هناك أربع جثث يفترض أنها لضحايا سقطوا فى إطلاق نار، لكن الأسباب والتفاصيل لم تعرف بعد". وأضاف أن الوكالة المعنية بالقضايا الجنائية بالشرطة تجرى تحقيقًا فى مكان الحادث. وأشارت سى.إن.إن البرتغال إلى أن إطلاق النار وقع نحو الساعة الثامنة صباحًا فى حى فقير بسيتوبال، وأن المسلح انتحر عندما وصلت قوات الشرطة إلى المكان.

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