العالم اليوم - البنك المركزي السوداني يؤكد.. الأموال بالجهاز المصرفي "آمنة"

انتم الان تتابعون خبر البنك المركزي السوداني يؤكد.. الأموال بالجهاز المصرفي "آمنة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أبريل 2023 07:19 مساءً - أعلن البنك المركزي السوداني انتظام العمل في معظم فروعه بالولايات، وذلك بعد أيام من تعرض مبنى البنك في العاصمة السودانية لأضرار خارجية.

وأضاف البنك في بيان، الأحد، أن فروع المصارف التجارية بتلك الولايات قد باشرت تقديم خدماتها المصرفية، بما في ذلك خدمات السحب والإيداع النقدي.

وأوضح البيان أن حريقا جزئيا ومحدودا، قد نشب ببنك السودان المركزي في فرع الخرطوم قبل ثلاثة أيام وتمت السيطرة عليه.

كما أضاف البيان أن الحريق تسبب في أضرار بالمبنى الخارجي، نافيا وقوع أي أضرار كبير.

وذكر البيان أن "أموال المودعين وأصحاب الحسابات في الجهاز المصرفي بأمان"، مشيرا إلى أن ما تم تداوله من عمليات نهب أو سرقة لبعض فروع البنوك التجارية لا تؤثر على ودائع الجمهور.

وفي سياق منفصل، أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى يوم 13 مايو، باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية وإجلاء الرعايا الأجانب.

وتعاني السودان من أزمة كبيرة تتمثل في اندلاع نزاع مسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي دخلت يومها السادس عشر، وتسببت في أزمات اقتصادية كبيرة في العاصمة الخرطوم.