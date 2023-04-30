إرجاء إصدار قرار بقضية النائب عماد العدوان إلى ما بعد الرابعة عصرا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 30 أبريل 2023 08:03 مساءً - دوت الخليج :- أرجأت محكمة إسرائيلية إصدار قرارها بقضية النائب عماد العدوان إلى ما بعد الساعة الرابعة من عصر الأحد. وعقدت محكمة إسرائيلية، الأحد، جلسة قضائية يُتوقع أن تقدم فيها جهات التحقيق طلبا لتمديد توقيف النائب عماد العدوان، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية، على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

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