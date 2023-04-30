العالم اليوم - نائب رئيس الإمارات يبحث مع البرهان تطورات الأوضاع في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أبريل 2023 08:16 مساءً - أجرى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات اتصالا هاتفيا، يوم الأحد، عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان

وبحث نائب رئيس دولة الإمارات خلال الاتصال "علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأكد الشيخ منصور بن زايد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء".

وشدد على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره، على نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما أعرب عن "شكره وتقديره للتسهيلات التي توفرت لعملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان".

من جانبه، أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن تقديره لمواقف دولة الإمارات الأصيلة تجاه أشقائها في مختلف الظروف، وحرصها على استقرار السودان وأمنه وسلمه، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك لما يخدم مصالح البلدين.