العالم اليوم - فيديو.. مبابي يسجل أحد أغرب الأهداف ويشعل المدرجات

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مبابي يسجل أحد أغرب الأهداف ويشعل المدرجات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أبريل 2023 08:16 مساءً - خطف الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الأنظار، يوم الأحد، عندما خطف الكرة من أمام حارس مرمى فريق لوريان، مسجلا الهدف الأغرب في الدوري الفرنسي.

وفي الدقيقة 29 من عمر المباراة، تسلل مبابي من خلف حارس مرمى لوريان بصورة ذكية، ليخطف الكرة من أمام الحارس يفون موفوجو، الذي اعتقد أن الحكم قد احتسب خطأ، لكنه لم يحتسب أي شيء ليضعها مبابي في المرمى الخالي من الحارس. وخسر فريق العاصمة المباراة بنتيجة 3-1.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فيديو.. مبابي يسجل أحد أغرب الأهداف ويشعل المدرجات .. في رعاية الله وحفظة