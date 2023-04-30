«التعاون الخليجى» يدعو إلى التهدئة ووقف أشكال التصعيد العسكرى بالسودان

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوى، إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف أشكال التصعيد العسكرى كافة بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه.





وأكد البديوى -خلال لقائه فى مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم الأحد مع المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالى فى جمهورية السودان لدول الجوار والاتحاد الإفريقى السفير دفع الله الحاج على، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- حرص مجلس التعاون على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان فى مواجهة التحديات كافة لتحقيق تطلعات شعبه. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالدور الإنسانى الذى اضطلعت به المملكة العربية السعودية ودول المجلس كافة فى الأزمة الحالية فى السودان، منوهًا بجهود الجامعة العربية، والمجموعة الرباعية، والجهود الدولية والإقليمية كافة بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار فى السودان.

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