عاجل.. بنك السودان المركزى: أموال المودعين بالجهاز المصرفى آمنة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بإعلان بنك السودان المركزى، أن أموال المودعين بالجهاز المصرفى آمنة، وانتظام العمل بمعظم الفروع بالولايات المختلفة فى أنحاء السودان.





وكشف محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى الخرطوم، فى وقت سابق، ملابسات حريق البنك المركزى السودانى بوسط العاصمة السودانية، والذى أضرمت فيه النيران صباح اليوم الأحد.

وقال محمد إبراهيم، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن المعلومات تشير إلى أن بعض الميليشيا قد تسللت إلى منطقة البنك المركزى فى السودان، وأشعلت النيران فيه، لافتًا إلى أن انتهاكات ميليشيا الدعم السريع طالت البنوك والمصارف خلال الأيام الماضية.

وأضاف، أن المعلومات حتى الآن تؤكد أن الحريق جزئيًا فى بنك السودان المركزى، لكنه أشار إلى أن النيران مازالت مشتعلة، وقد تمتد النيران إلى بقية أجزاء البنك، خصوصا وأنه قريب من منطقة الاشتباكات فى الخرطوم.

وتابع، أن الحريق شوهد فى الطوابق العليا من البنك المركزى، متوقعًا أن تشمل النيران كل الطوابق حال عدم التدخل لإطفائها، وأضاف أن عمليات الحرق قد تكون جزءًا من أسلوب عمل الميليشيا، خصوصا أنها لم تكن العملية الأولى من نوعها.