العالم اليوم - محمد صلاح يحطم رقما جديدا.. ويكتب التاريخ مع ليفربول

انتم الان تتابعون خبر محمد صلاح يحطم رقما جديدا.. ويكتب التاريخ مع ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أبريل 2023 11:16 مساءً - دخل النجم المصري، محمد صلاح، الأحد، التاريخ من أوسع أبوابه مع نادي ليفربول الإنجليزي بعدما أحرز هدفا في مباراة الفريق أمام توتنهام قاده إلى قائمة الهدافين التاريخ لـ"الريدز".

وانتهت مباراة ليفربول وتوتنهام بنتيجة 4-3.

وأحرز محمد صلاح واحدا من أهداف ليفربول الأربعة، علما بأن المباراة كانت من ضمن منافسات الجولة الـ34 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 184 هدفا في 300 مباراة مع "الريدز" الذي انضم إليه في عام 2017.

وتخطى بذلك الهداف التاريخي للفريق، روبي فاولر، الذي سجّل 183 هدفا في 369 مباراة، ليرتقي صلاح إلى المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للفريق.

ولدى صلاح فرصة الدخول إلى قائمة الهدافين الخمسة الأكثر إحراز للأهداف في تاريخ النادي، فلا يفصله سوى 3 أهداف ليتفوق على صاحب المرتبة الخامسة ستيفن جيرارد (186 هدفا).