القاهرة الإخبارية.. واشنطن: ساعدنا قرابة ألف أمريكى على مغادرة السودان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، وصلت ثانى قافلة تنظمها الحكومة الأمريكية إلى بورتسودان لإجلاء رعايا الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، وصول أول قافلة تنظمتها الحكومة الأمريكية تقل أمريكيين وأجانب إلى بورتسودان، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تواصل دعوة الأطراف فى السودان لإنهاء القتال.

وضمت قافلة حافلات 300 شخص كانت تتجه نحو مدينة "بورتسودان" فى حماية طائرات مسيرة، والتى تعد تعد أكبر عملية إجلاء أمريكية منذ بدء الاشتباكات والأولى بريًا فى السودان.