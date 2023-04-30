السودان: تمديد إغلاق المجال الجوى حتى 13 مايو باستثناء رحلات الإجلاء

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطة الطيران المدنى فى السودان، اليوم الأحد، تمديد إغلاق المجال الجوى فى البلاد أمام جميع حركة الطيران حتى يوم 13 مايو المقبل، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





واستثنى القرار رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب، شريطة الحصول على تصريح من قِبل الجهات ذات الاختصاص وموافقة القوات المسلحة السودانية. واندلعت اشتباكات فى السودان منذ 15 أبريل، بين القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع المتمردة خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات دولية وأممية للتهدئة. وأشارت النشرة الواردة عن سلطة الطيران المدنى إلى أنه يتم تحديد أى مطار بديل لمطار الخرطوم الدولى لخروج الرحلات، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا).

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