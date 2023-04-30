الجيش السودانى: رصدنا تحركات للميليشيات واستدعائها لعناصر من خارج العاصمة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال الجيش السودانى، إن الموقف العملياتى للقوات المسلحة السودانية مستقر بالعاصمة. وأوضح الجيش السودانى، أنه تعامل مع أهداف متحركة للميليشيات غرب المويلح وشمال سجن الهدى.

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