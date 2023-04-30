الجامعة العربية تستأنف اجتماعها لبحث الوضع فى السودان غدا

جدة - نرمين السيد - تشهد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الاثنين، استئناف أعمال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الوضع فى السودان، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.





كان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر، عقد دورة غير عادية فى 16 أبريل الجارى، لمناقشة التطورات بالسودان، وذلك بناءً على طلب مصر والسعودية. وطالب المجلس بضرورة الوقف الفورى لكل الاشتباكات المسلحة حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السودانى ووحدة أراضى السودان وسيادته. وأكد أهمية العودة السريعة إلى المسار السلمى لحل الأزمة السودانية، والتأسيس لمرحلة جديدة تلبى طموحات وتطلعات الشعب السودانى الشقيق وتسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى فى هذا البلد الهام.

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