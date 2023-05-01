العالم اليوم - البابا فرنسيس يكشف تدخل الفاتيكان لإنهاء الحرب في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 12:22 صباحاً - قال البابا فرنسيس يوم الأحد إن الفاتيكان يشارك في مهمة سلام لمحاولة إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف بابا الفاتيكان للصحفيين خلال رحلة العودة إلى الوطن بعد زيارة لهنغاريا استغرقت ثلاثة أيام: "أنا على استعداد لبذل كل جهد ممكن. هناك مهمة قيد التنفيذ الآن لكنها ليست علنية بعد. عندما تكون علنية، سأكشف عنها".

وفيما أبرز ما جاء في تصريحات بابا الفاتيكان حول مهمة السلام: