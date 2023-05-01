العالم اليوم - بالفيديو.. حادث مروع يودي بحياة 18 شخصا في المكسيك

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. حادث مروع يودي بحياة 18 شخصا في المكسيك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 03:22 صباحاً - لقي 18 سائحا مكسيكيا على الأقل مصرعهم وأصيب 24 آخرون عندما تدهورت حافلتهم في واد في ولاية ناياريت الواقعة غرب المكسيك.

وقال بيدرو نونيز المسؤول في الحماية المدنية إن الحافلة التابعة لشركة خاصة كانت تنقل سياحا من غوادالاخارا في ولاية خاليسكو المجاورة إلى شواطىء منطقة غوايابيتوس في ناياريت عندما انحرفت عن الطريق وتدهورت في أحد الوديان.

وأضاف نونيز أن جميع الركاب هم من المكسيكيين.

ولم يعرف حتى الآن السبب وراء الحادث الذي وقع مساء السبت.