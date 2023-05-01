ماكرون وزيلينسكى يناقشان احتياجات أوكرانيا العسكرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت فرنسا وأوكرانيا أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تحدث مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى عبر الهاتف، اليوم الأحد، وأنهما ناقشا احتياجات أوكرانيا العسكرية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال زيلينسكى إنه أجرى حديثًا مطولًا وذا مغزى مع ماكرون، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن الحرب، وسبل إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكى، خلال كلمته المسائية عبر الاتصال المرئى: "أنا ممتن لفرنسا ولإيمانويل شخصيًا لدعمهما بلادنا وشعبنا"، موجهًا الشكر لفرنسا أيضًا لتعهدها بإرسال أسلحة إلى بلاده.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أكد لنظيره الأوكرانى مجددًا دعم فرنسا لأوكرانيا، وأنه أبلغه بتطورات التنسيق الأوروبى لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

والأسبوع الماضى، عبر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، عن ثقته فى أن التكتل سيضع خلال أيام اللمسات الأخيرة على خطة لشراء ذخيرة لأوكرانيا، بعدما عبرت كييف عن شعورها بالإحباط بسبب خلافات بين الدول الأعضاء فى الاتحاد.