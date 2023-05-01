العالم اليوم - الجيش السوداني ينشر فيديو للبرهان من أحد مراكز القيادة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 05:20 صباحاً - نشرت القوات المسلحة السودانية لقطات لاجتماع قادة عسكريين برئاسة عبد الفتاح البرهان في أحد مراكز القيادة.

وقالت القوات المسلحة السودانية في منشور على صفحتها في "فيسبوك": "القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يشرف على سير العمليات من أحد مراكز القيادة".

وأعلن الجيش السوداني، يوم الأحد، موافقته على تمديد الهدنة للمرة الثانية ولمدة 72 ساعة.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أنه "بناء على مساعي طلب الوساطة الأميركية السعودية، وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية، على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات، وفقما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

الوضع الميداني

أكد الجيش السوداني، يوم الأحد، أن الموقف الميداني للقوات المسلحة مستقر بالعاصمة، مع هدوء الأحوال في جميع ولايات البلاد.

وجاء في موجز عن الموقف الميداني: "رصدنا مستمر لتحركات العدو واستدعائه لقوات مندحرة من خارج العاصمة لتعزيز موقفه العملياتي المرتبك مع تأكيدنا على تمام الجاهزية لصد وتدمير أي محاولة للهجوم على أي موقع بالعاصمة ينوي العدو مهاجمته غدا".

وفيما يلي أبرز ما ورد في الموجز الخاص بالوضع الميداني حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا":