مصرع 18 شخصا فى المكسيك بسبب حادث مروع

جدة - نرمين السيد - وقال بيدرو نونيز المسؤول فى الحماية المدنية إن الحافلة التابعة لشركة خاصة كانت تنقل سياحا من غوادالاخارا فى ولاية خاليسكو المجاورة إلى شواطىء منطقة غوايابيتوس فى ناياريت عندما انحرفت عن الطريق وتدهورت فى أحد الوديان.

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