جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأٍ عاجل لها بأن القيادة العامة للقوات المُسلحة السودانية، نشرت على صفحتها عبر فيسبوك لقطات مصورة، تُظهر القائد العام للقوات المُسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يُشرف على سير العمليات من أحد مراكز القيادة.





وأظهر الفيديو العديد من قادة الجيش السودانى الذين يشرفون على العمليات الجارية للجيش فى أنحاء البلاد. واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السوداني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو لـ«البرهان» من أحد مراكز القيادة خلال مباشرته لسير العمليات بالسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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