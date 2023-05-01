ميليشيا الدعم السريع تنتشر داخل الأحياء السكنية..الجيش السودانى يرصد حركتها

جدة - نرمين السيد - كشف بيان للجيش السودانى عن تحركات ميليشيا الدعم السريع فى السودان، معلنًا موافقته على تجديد الهدنة رغم ما تم رصده من انتهاكات الميليشيا المتمردة، حسبما أفاد به تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب التقرير، أكد الجيش السودانى أن الموقف العملياتى للقوات المسلحة مستقر فى العاصمة الخرطوم، لافتًا إلى أنه يرصد بشكل مستمر تحركات ميليشيا الدعم السريع المتمردة واستدعائها لعناصر من خارج العاصمة، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع أهداف متحركة للميليشيا غرب المويلح وشمال سجن الهدى.

وقال بيان الجيش السودانى إن القوات المسلحة كبدت قوة من المتمردين الخسارة فى شمال بحرى، مؤكدًا أسر 5 من المتمردين كانوا فى طريقهم للهرب.

وبحسب الجيش السودانى، فقد اتبعت ميليشيا الدعم السريع سياسة الأرض المحروقة فى السودان، موضحًا أن الميليشيا المتمردة تنتشر داخل الأحياء السكنية.

وطالب الجيش السودانى المواطنين بغلق الطرق الداخلية لوقف تحركات الميليشيا، مؤكدًا أنه يواصل العمل لوضع حد لما تقوم به ميليشيا الدعم السريع من تجاوزات.