نداء عاجل من أوكرانيا للمجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة المالية الأوكرانية - فى بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الإثنين، عقب الاجتماع غير الرسمى لوزراء الاقتصاد والمالية فى الاتحاد الأوروبى ومحافظى البنوك المركزية بمشاركة وزير المالية الأوكرانى سيرجى مارشينكو فى ستوكهولم - أن حجم التحديات التى واجهتها أوكرانيا لأكثر من عام لم يسبق له مثيل فى تاريخها الحديث.

وقال مارشينكو "ومع ذلك، فقد نجحنا فى تحمل صدمات وتحديات الحرب بفضل وحدة الأوكرانيين والسياسة الحكيمة لحكومة أوكرانيا والدعم الدولى الكبير".

وأضاف "اليوم، بات نظامنا المالى بلا شك فى وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، والاقتصاد يظهر انتعاشا تدريجيا".

وأكد وزير المالية الأوكرانى، أنه على روسيا أن تدفع ثمن أفعالها المروعة فى أوكرانيا، لافتا فى هذا الصدد، الانتباه إلى مسألة تشديد العقوبات ضد روسيا.

وأشار إلى أنه مع الأخذ فى الاعتبار أن العقوبات غير المسبوقة لم يكن لها تأثير مدمر بما يكفى على اقتصاد روسيا كما توقعنا جميعا، علينا التركيز على تعزيز تنفيذ العقوبات وسد الثغرات التى تسمح بالتهرب.

وأكد وزير المالية الأوكرانى ضرورة فرض قيود على تلك الدول التى تساعد روسيا.

وأشار مارشينكو إلى أنه "من الضرورى تسريع تطوير آليات مصادرة الأصول الروسية وتوجيهها لإعادة بناء أوكرانيا".. مشددا على ضرورة محاسبة روسيا على أفعالها وتعويض أوكرانيا عن الخسائر.