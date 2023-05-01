القاهرة الإخبارية.. «أطباء السودان» تحذر من الوضع الصحى

جدة - نرمين السيد - يواجه النظام الصحى فى السودان انهيارًا كاملاً بسبب الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد، والاشتباكات الدامية بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع، وهو ما حذرت منه نقابة الأطباء السودانية مؤكدة خروج 70% من المستشفيات الواقعة بالقرب من مناطق الاشتباكات عن الخدمة.





ووفقًا لتقرير قدمته قناة "القاهرة الإخبارية"، فقد أعلنت نقابة الأطباء السودانية أن هناك 61 مستشفى خارج الخدمة فى العاصمة الخرطوم والولايات التى تقع فيها الاشتباكات، علاوة على أن هناك 25 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئى من أصل 86 مستشفى رئيسى. كما أشار التقرير إلى أنه تم قصف 16 مستشفى وإخلاء 19 مستشفى بالقوة، فيما أكدت نقابة الأطباء السودانية أنه تم قصف سيارات الإسعاف فى عدة مناطق. وقالت النقابة إن المستشفيات العاملة معرضة لخطر الإغلاق بسبب نقص الكوادر الطبية والإمدادات والمياه والكهرباء، محذرة من نقص كبير فى الأكسجين بأنحاء السودان، علاوة على أن الكوادر الطبية غير قادرة على الحركة بأمان.

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