القاهرة الإخبارية: نقص فى الكادر الطبى وإمدادات الأدوية بـ أم درمان

جدة - نرمين السيد - وقالت القناة الإخبارية، إن الكهرباء تعمل بكفاءة فى أم درمان حاليا، كذلك المحال التجارية تعمل بشكل طبيعى، مشيرة فى نفس الوقت إلى أن البضائع الرئيسية ستنفد فى متاجر أم درمان بنهاية الأسبوع.
وتابعت بأن الحركة بين أم درمان والخرطوم متأثرة بسبب أزمة الجسور، مضيفة أن هناك جسر وحيد يعمل فى أم درمان ولكن هناك أزمة فى الحركة باتجاه الخرطوم.
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