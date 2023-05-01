«القاهرة الإخبارية» تكشف أسباب تخفيض فيتش تصنيف فرنسا الائتمانى

وأرجع على المرعبى، رئيس تحرير مجلة "كل العرب"، تخفيض وكالة "فيتش" التصنيف الائتمانى لفرنسا إلى عدة عوامل، أبرزها تأزم الوضع الداخلى الذى تأثر بالمظاهرات المستمرة للنقابات العمالية بسبب قانون التقاعد، وانعكاس للتضخم المالى الذى وقعت فيه باريس، إثر الأعباء الطارئة لتكاليف الحرب فى أوكرانيا.
وأضاف "المرعبى" لــ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أنَّ الحكومة الفرنسية ترى أنها قادرة على تجاوز الأزمة رغم استمرار التظاهرات التى تتزامن مع أول مايو الذى يحتفل فيه العالم بـ"عيد العمال".
ولفت "المرعبى" إلى تراجع شعبية الرئيس الفرنسى إيماونيل ماكرون، بشكل غير مسبوق، بحسب استطلاعات الرأى، بسبب السياسية الخارجية الفرنسية ورفع سن التقاعد والوجود الفرنسى بإفريقيا، فضلًا عن موقف باريس بشأن الحرب فى أوكرانيا.
وعلى الرغم من كون تخفيض وكالة "فيتش" لفرنسا غير جيد لها، ذكر رئيس تحرير مجلة "كل العرب"، أنَّ الحكومة الفرنسية لا تبالى بهذا التصنيف الذى اعتمد فى تقريره على غلق عدد من الشركات بشكل نهائى، وانسحاب فرنسا من العقد الذى وقعته مع أستراليا بشأن تزويدها بـ5 غواصات بقيمة 18 مليار دولار.
وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى درجة فرنسا، مشيرة إلى التوتر الاجتماعى الشديد حول إصلاح نظام التقاعد، وأعنلت الوكالة خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة "إيه إيه سلبى"، مقابل إيه إيه سابقًا، معتبرة الجمود السياسى والحركات الاجتماعية، العنيفة أحيانًا، تشكل خطرًا على برنامج "ماكرون" للإصلاح.
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