مراسل القاهرة الإخبارية: انقطاع واسع للكهرباء والمياه فى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - قال محمد إبراهيم مُراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الأوضاع حتى الآن هادئة فى الخرطوم، لافتًا إلى أنه فى الساعات الصباحية دائمًا ما تكون كذلك، ونتوقع خلال الساعات المقبلة أن تكون هناك مناوشات تحدث من حين إلى آخر فى مواقع مُختلفة، كشارع القيادة العامة أو محيط القصر الجمهورى، وبعض المواقع تحديدًا فى أحياء الخرطوم بالجنوب.





وأضاف "إبراهيم" فى رسالته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحركة الآن تبدو طبيعية وبعض المراكز التجارية بدأت فى فتح أبوابها، لافتًا إلى أن الهدوء يُخيم على المشهد فى الخرطوم والشوارع تبدو هادئة، وربما تكون هناك جدية للهدنة التى بدأت من منتصف الليل والساعات المقبلة ستكشف ذلك. وأوضح مُراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أحياءً بالعاصمة الخرطوم تُعانى من انقطاع واسع للكهرباء، حتى هذه اللحظة، وأن الانقطاع يستمر لأوقات طويلة، وإن عادت تعود لساعتين أو ثلاث على الأكثر، ولكن بصورة عامة المُعاناة لا تزال مُستمرة، وهناك أحياء لم تعد إليها المياه والكهرباء تغيب عنها لأيام. واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السودانى.

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