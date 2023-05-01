العالم اليوم - ضربة "الدب الروسي".. تفاصيل الهجوم المكثف على مواقع أوكرانية

انتم الان تتابعون خبر ضربة "الدب الروسي".. تفاصيل الهجوم المكثف على مواقع أوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 12:22 مساءً - كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية أحدث المواجهات المحتدمة بين القوات الروسية والأوكرانية، ولخصت الهجوم الروسي "الشرس" على المناطق الأوكرانية.

هجوم "الدب الروسي"

شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا باستخدام قاذفات استراتيجية من طراز Tu-95 و Tu-160 من منطقة بحر قزوين، وبينما أطلق الروس 18 صاروخ كروز، تم اعتراض واسقاط 15 منها، وفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وشنت القوات الروسية الأحد 5 هجمات صاروخية على مدن كراماتورسك وكوستيانتينيفكا وبافلوغراد. كما نفذت 27 غارة جوية و45 هجوما من منظومات الصواريخ المتعدد على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية.

لا يزال احتمال شن ضربات صاروخية وجوية على كامل أراضي أوكرانيا مرتفعا جدا.

الرد الأوكراني

تواصل القوات الروسية تركيز جهودها الرئيسية على القيام بأعمال هجومية في اتجاهات باخموت وأفديف ومارين.

خلال اليوم الماضي، صدت وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية أكثر من 36 هجوما للروس على مناطق محددة من الجبهة. لا يزال باخموت ومارينكا في بؤرة الأعمال العدائية.

نفذ سلاح الجو التابع لقوات الدفاع الأوكرانية خلال الأحد 4 غارات على مناطق يتركز فيها أفراد الجيش الروسي.

كما أسقطت الدفاعات الأوكرانية طائرة استطلاع روسية من نوع أورلان 10، وضربت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية 5 على مناطق تمركز للقوى البشرية، ومخزن ذخيرة، ومنطقة تمركز لمدفعية الجيش الروسي.

قضى الجيش الأوكراني على 450 جندي من الجيش الروسي، وتم تدمير دبابة واحدة، و 3 مركبات قتال مصفحة، و 7 أنظمة مدفعية، وطائرة بدون طيار عملياتية تكتيكية، و 3 مركبات ووحدتين من المعدات الخاصة.

معركة باخموت

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن قواتها سيطرت على 4 مناطق في غرب باخموت.

وتقود مجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة الهجوم على باخموت، وقال رئيس المجموعة يفغيني بريغوجن على تيليغرام إن رجاله تقدموا حتى 230 مترا في بعض الاتجاهات، الأحد.

وأضاف أن الوحدات المؤيدة لكييف تسيطر على أقل من 3 كيلومترات مربعة.

وكرر بريغوجن، الذي دخل مرارا في خلافات مع وزارة الدفاع الروسية، شكاوى من أن موسكو لا تزود قواته بالذخيرة الكافية، وقال إنه نتيجة لذلك تُمنى فاغنر بخسائر فادحة لا داعي لها.