مراسلة القاهرة الإخبارية: الاجتماع الخماسى بشأن سوريا يستهدف ضمان استقرارها

وأضافت، فى رسالة على الهواء بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن التحركات العربية الأخيرة هدفها الوقوف بجانب سوريا والعودة إلى الحضن العربى، خصوصا بعد الزلزال المدمر الذى ضربها فبراير الماضى وأودى بحياة الآلاف.
وتوقعت أن تكون الاجتماعات مغلقة، وأن يصدر عنها بيان يحمل العديد من التوصيات، فضلا عن عقد مباحثات ثنائية وثلاثية من أجل مناقشة العديد من القضايا التى تخص الشعب السورى، وذكرت أن الاجتماعات ستناقش المبادرة الأردنية من أجل النهوض بسوريا وشعبها وضمان استقرار الدولة.
وكانت الخارجية الأردنية، قالت أمس الأحد، إن وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن سيجتمعون فى عمان اليوم الاثنين، لمواصلة المشاورات بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
وقال السفير سنان المجالى، الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن "الاجتماع يأتى استكمالا للاجتماع التشاورى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذى استضافته السعودية فى جدة 14 أبريل المنصرم، وللبناء على الاتصالات التى قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفى سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسى للأزمة السورية".
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