بلينكن يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير، أنتونى بلينكن، أكد فى اتصال هاتفى مع الرئيس الأذربيجانى، إلهام علييف، أمس الأحد، أهمية إعادة فتح "ممر لاتشين" أمام المركبات التجارية والخاصة فى أقرب وقت ممكن، وذلك وسط نزاع بين أذربيجان وأرمينيا المجاورة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





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