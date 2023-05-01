العالم اليوم - أثارها مسلسل "جعفر العمدة".. مساع مصرية لحل القضية الشائكة

انتم الان تتابعون خبر أثارها مسلسل "جعفر العمدة".. مساع مصرية لحل القضية الشائكة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 01:23 مساءً - أثار مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في شهر رمضان 2023 قضية فقدان الأطفال في مصر، وحصد تعاطفا جماهيريا مع الطفل "سيف" الذي ظل الممثل محمد رمضان "جعفر العمدة" يبحث عنه، وهو ما أعاد ملف الأطفال المفقودين في مصر إلى الواجهة.

وفي هذا السياق، ظهرت مبادرة "حنين"، والتي تهدف لجمع شمل المفقودين بذويهم من خلال تحليل "DNA"، حيث أطلق المبادرة كل من المهندس محمد حمام أبو العلا، والأستاذة بجامعة جنوب الوادي، تيسير الأمير، وهبة حمام، وهي مديرة لإحدى الأكاديميات التعليمية.

المهندس محمد حمام أبو العلا وهو أحد مؤسسي مبادرة حنين، أكد لموقع "دوت الخليج" أن الهدف إيصال كل المفقودين بأسرهم، من خلال عمل تحليل "DNA" لهم ومطابقتها للتأكد من صلة القرابة، موضحا أن: