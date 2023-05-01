العالم اليوم - الصدفية.. مرض جلدي بمضاعفات مؤلمة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 01:23 مساءً - يعتبر مرض التهاب المفاصل الصدفي أحد أكثر الأمراض التي تؤثر على الأشخاص الذين يعانون من مرض الصدفية الجلدي، وعلى الرغم من أن هذا المرض يصيب الجلد والمفاصل، فإنه قد يتسبب في مراحل متقدمة بالألم والعجز.
ما سبب الإصابة بالصدفية؟
- يصيب مرض الصدفية نحو 3 بالمئة من سكان العالم، ويظهر على أشكال مختلفة تصيب إما المفاصل أو الجلد أو الشعر أو الأظافر.
- لا يُعرف تماما سبب الإصابة بمرض الصداف أو الصدفية، لكنه يعد مرضا جلديا غير معدي يمر بمراحل مختلفة تزداد سوءا، وقد تخبو في بعض الفترات.
- هذا المرض الذي يقول الأطباء إنه داء مناعي ذاتي، يمكن أن يهاجم الخلايا المناعية بالجسم، ويسبب أيضا التهابات مختلفة في المفاصل.
- تظهر هذه الالتهابات على شكل احمرار وتورم وألم.
متى يتم التشخيص؟
- المرض الذي يصيب نسبة لا بأس بها من البالغين، يمكن تشخيصه في سن الطفولة كمرض جلدي، قبل أن يتفاقم ويؤثر على المفاصل لاحقا.
ما العلاج؟
- تم تطوير الكثير من الأدوية للتعامل مع الحالات المتقدمة من التهاب المفاصل الروماتيزمي.
- وجدت دراسة أميركية سابقة لجامعة واشنطن وعرضت نتائجها في المؤتمر الأوروبي السنوي لأمراض الروماتيزم، أن عقار "تيلدراكيزوماب" الذي يوصف عادة لعلاج الصدفية، يمكن أن يساهم في تحسين أعراض التهاب المفاصل بنحو 80 بالمئة.
- هذه النسبة تتأثر بحالة المريض وعمره ومرحلة المرض.
طبيب يجيب على أسئلة
وللمزيد من المعلومات المتعلقة بالمرض، تحدث استشاري أمراض الروماتيزم، أحمد أبو جمال، لـ"دوت الخليج"، قائلا:
- مرض الصدفية مشهور بأنه مرض جلدي، لكنه مرض مناعة ذاتية، بمعنى أن جهاز المناعة، لخلل غير معروف، يتعرف على بعض أنسجة الجسم على أنها غريبة ولا تنتمي للجسم.
- في حالة الصدفية، الجهاز المناعي يتعرف على الجلد على أنه غريب، لكن مع التطور العلمي واكتشاف طريقة عمل جهاز المناعة بصورة كبيرة، عرفنا أن الجلد هو جزء فقط من المرض.
- هناك أجزاء أخرى من الجسم ممكن أن يهاجمها جهاز المناعة، وأشهرها المفاصل، لذا فإن جزءا كبيرا من الالتهابات الروماتيزمية يسمى الروماتيزم الصدفي، هو التهاب الجهاز الحركي المفصلي، المصحوب بمرض صدفية الجلد.
كيف تبدأ الأعراض؟
واستطرد أبز جمال حديثه، وقال:
- نسبة تعرض المصابين بصدفية الجلد، لصدفية المفاصل تتراوح ما بين 25 إلى 30 بالمئة.
- أغلب المرضى يكون لديهم طفح جلدي بالطفولة.
- من سن 8 إلى 10 سنوات، يظهر التأثير على المفاصل، مثل المفاصل الطرفية كاليدين، أو مفاصل الطرف السفلي مثل الركبة والكاحل، أو الإصابة في الأوتار، مثل آلام الكعبين.
- صدفية المفاصل تظهر بتطور بطيء، لذا ضروري عند وجود أي آلام في المفاصل لدى مصابي صدفية الجلد، أن يراجعوا الطبيب المختص بشكل سريع، لأن الكثير من المصابين يعانون لسنوات من صدفية المفاصل دون أن يدركوا ذلك.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الصدفية.. مرض جلدي بمضاعفات مؤلمة .. في رعاية الله وحفظة