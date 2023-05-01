العالم اليوم - سر آخر في لوحات دافينشي.. بماذا خلط ألوانه؟

انتم الان تتابعون خبر سر آخر في لوحات دافينشي.. بماذا خلط ألوانه؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 02:20 مساءً - اكتُشف سر آخر من أسرار لوحات الرسام العالمي ليوناردو دافنشي، وهذه المرة في الألوان الزيتية التي كان يستخدمها، فما هو السر الذي كان السبب في بقاء ألوانها زاهية دون ولا تتغير؟.

لماذا لجأ دافنشي لهذه الفكرة؟ صفار البيض في الطلاء يساعد على تحمل اللوحات للرطوبة، ومنع التجعد وتغير لونها للأصفر .

حسب الخبراء، فإن إضافة البيض إلى اللوحات الزيتية يعمل كمضاد للأكسدة، أي تساعد هذه التركيبة في منع الطلاء من التدهور . تمنع أيضا هذه الطريقة، ظهور التجاعيد على اللوحات القديمة .

بالتالي، مع وجود كمية صغيرة جدا من صفار البيض، يمكن للفنانين تحقيق تغييرات مذهلة في خصائص الطلاء . فكرة دافنشي هذه دفعت العلماء للبحث في عادات الرسامين العالميين، فربما هناك أفكار قد تساعد في الحفاظ على الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر سر آخر في لوحات دافينشي.. بماذا خلط ألوانه؟ .. في رعاية الله وحفظة