معركة باخموت.. تطورات الميدان فى أوكرانيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقالت القوات الروسية، إن كل ما بقى بأيدى القوات الأوكرانية من المدينة، هو 3 كيلومترات مربعة، مشيرة فى نفس الوقت إلى أن الأوكرانيين يستعدون لهجوم مضاد قد يشكل مأساة لروسيا، الأمر الذى أكده أيضا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.
من جانبه هدد رئيس مجموعة "فاجنر" الروسية، قوات الجيش بالانسحاب من باخموت، وكرر شكوته من أن موسكو لا تزود قواته بالذخيرة الكافية.
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