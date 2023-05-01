جدة - نرمين السيد - قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمى سيندى ماكين، إن البرنامج قرر رفع التعليق المؤقت لعملياته فى السودان على الفور والذى كان قد اضطر إليه عقب مقتل ثلاثة من الموظفين التابعين له فى بداية الأزمة هناك، موضحة أن البرنامج يتوقع أن يبدأ توزيع المواد الغذائية فى ولايات القضارف والجزيرة وكسلا والنيل الأبيض فى الأيام المقبلة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة التى يحتاجها الكثيرون بشدة.





وأضافت سيندى ماكين - فى بيان اليوم الإثنين- أن الوضع الأمنى فى السودان لايزال محفوفا بالمخاطر وأن المنظمة تدرس المواقع التى يتم فيها ضمان وصول المساعدات الإنسانية مع مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالأمن والقدرات والوصول، مشددة على أن البرنامج سيبذل أقصى درجات العناية لضمان سلامة جميع موظفيه وشركائه فى الوقت الذى يسارع لتلبية الاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر ضعفا. ودعت إلى وقف القتال فى السودان وذلك من أجل توفير أفضل حماية للعاملين فى المجال الإنسانى وللشعب السودانى، لافتة إلى أن أكثر من 15 مليون شخص قد واجهوا انعدام الأمن الغذائى الحاد فى السودان قبل هذا الصراع ويتوقع أن تزداد هذه الأعداد بشكل ملحوظ مع استمرار القتال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج الغذاء العالمى يستأنف عمله فى السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.