العالم اليوم - برشلونة يقترب من حسم عقد لامين يامال.. وريال مدريد يراقب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 مايو 2023 04:19 مساءً - كشفت تقارير إعلامية أن برشلونة الإسباني بات قريبا من الاتفاق مع لاعبه لامين يامال على عقد جديد، في الوقت الذي يضع به الغريم التقليدي ريال مدريد عينيه على الشاب الموهوب.

موهبة برشلونة أصبح يامال، البالغ من العمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما، مساء الأحد، أصغر لاعب في تاريخ نادي برشلونة يخوض مباراة رسمية مع الفريق الأول.

خطف لامين الأنظار، حين دخل في الدقيقة 83 بدلا من غافي، في المباراة التي جمعت فريقه بريال بيتيس.

يصف متابعون يامال بـ"أحد أكثر اللاعبين الواعدين على الساحة الكروية العالمية خلال الفترة المقبلة".

تم استدعاء لامين يامال لأول مرة من قبل تشافي هيرنانديز خلال مباراة الدوري ضد أتلتيكو في 22 أبريل. وكان متواجدا على دكة البدلاء لكنه لم يشارك. البارسا يتحرك والريال يراقب قال موقع "فوتبول إسبانيا" المتخصص في أخبار الكرة الإسبانية، إن اللاعب المولود في ماراتو بإسبانيا، لم يوقع بعد أول صفقة احترافية له بسبب صغر سنه.

أضاف الموقع أن إدارة برشلونة تحاول إقناع وكيل أعمال اللاعب، وهو خورخي مينديز، لتوقيع عقد جديد بمجرد بلوغه 16 عاما هذا الصيف.

في الوقت نفسه، كشف المصدر أن ريال مدريد يضع عينه على الموهبة الشابة، مبرزا أن والدي اللاعب من مشجعي الفريق الملكي.

من جهة أخرى، أبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن يامال وبرشلونة قريبان من التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن المفاوضات "تسير على ما يرام".

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